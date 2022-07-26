Представитель Госдепа заявил об изоляции России из-за Украины

PBS: представитель Госдепа Прайс заявил, что Россия осознает себя изгоем из-за Украины

Россия осознает, что находится в изоляции из-за военных действий на Украине, и чувствует себя изгоем, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, передает телеканал PBS.

По словам дипломата, российские власти понимают, как другие государства относятся к Москве. Прайс предположил, что в Кремле «не питают иллюзий» по этому поводу. Он добавил, что действия России приводят к ее изоляции.

Россия осознает: ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем, у нее нет иллюзий на этот счет к этому моменту Нед Прайс официальный представитель Госдепартамента

Запад против России

По словам Прайса, во время саммита министров иностранных дел государств G20 («Большой двадцатки») стороны показали «широкий консенсус» насчет того, что Россию нужно осудить за действия на Украине и якобы провокацию продовольственного кризиса в мире.

Журналист напомнил представителю внешнеполитического ведомства США, что недавно глава МИД России Сергей Лавров ездил в турне по Африке, министр обороны Сергей Шойгу присутствовал при подписании соглашения по вывозу зерна в Турции, а российский лидер Владимир Путин был в Иране. Представитель СМИ поинтересовался, так ли Прайс видит изоляцию.

Ясно, что министр иностранных дел Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией Нед Прайс официальный представитель Госдепартамента

По мнению представителя Госдепа, Лавров пытается работать над тем, чтобы пресечь недовольство Москвой. Прайс добавил, что США мало волнует, где бывают российские представители. По его словам, важнее то, что страны G20 и ООН дали понять России, какие потери будут из-за кризиса на Украине.

Изоляция Запада

В июле французская газета Le Monde высказала обратную мысль. По мнению автора статьи Марко Семо, организация антироссийской кампании стран Запада по изоляции России привела к их одиночеству на международной арене.

Семо подчеркнул, что целью западных экономических санкций было превращение России в государство-изгой. Однако не все страны оказались готовы открыто выступить против действий российских властей.

От Африки до Азии через Латинскую Америку расширяется лагерь стран, не желающих выбирать между западниками и Россией Марко Семо журналист Le Monde

Вслед за Африканским союзом отказались присоединиться к антироссийской кампании государства Латинской Америки и Азии, поскольку введение с их стороны санкций приведет не только к внутренним экономическим проблемам, но и к затруднительному положению с продовольственной безопасностью. Журналист уверен, что единодушие стран Запада в отношении России привело к их одиночеству на мировой арене, которое со временем только будет возрастать.

Восстановление отношений

Министерство обороны России заявило о потерях в ходе спецоперации в конце марта (1351 погибший, 3825 раненых). Вооруженные силы Украины ежедневно теряют около 30 человек убитыми и примерно 250 ранеными, заявил глава государства Владимир Зеленский

В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ, если Запад захочет что-то предложить в плане восстановления отношений, серьезно подумает, нужно ли это ей.

Также российский министр оценил, что Москва намерена полагаться лишь на себя и государства, которые ведут независимую политику и доказали свою надежность. По его словам, вероятность восстановления диалога полностью зависит от противоположной стороны.

Министр считает, что результаты спецоперации России на Украине вынудят страны коллективного Запада к отказу от продвижения идеи однополярного мира.

Когда они переживут свою «остервенелость» и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень Сергей Лавров глава МИД России

Спецоперация

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства.