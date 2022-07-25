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В США заявили о явном превращении России в «изгоя»

Представитель Госдепа Прайс заявил, что Россия осознает, что превращается в «изгоя»

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, оценивая заявления властей США об изоляции России на фоне поездки российского президента Владимира Путина в Иран, министра обороны РФ Сергея Шойгу — в Турцию, а также африканское турне Лаврова, рассказал, что это явное свидетельство того, что Москва осознает, что превращается в «изгоя», сообщает РИА Новости.

«Становится ясно, что Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем. Ясно, что министр иностранных дел Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией», — заявил глава пресс-службы Госдепа.

Он добавил, что Вашингтон не беспокоится о том, с кем общается Россия и какую информацию она получает от других государств.

Ранее Россия выразила США протест в связи с тем, что местные власти отказались выдать визу директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был возглавить делегацию из Москвы на сессии ООН.

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Марина Совина
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