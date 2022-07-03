Le Monde: антироссийская кампания Запада привела к его одиночеству на мировой арене

Организация антироссийской кампании стран Запада по изоляции России привела к их одиночеству на международной арене, считает французская газета Le Monde.

По мнению автора статьи Марко Семо, недавно состоявшаяся закрытая видеоконференция президента Украины Владимира Зеленского с участниками Африканского союза продемонстрировала отстраненность представителей африканских лидеров к проблемам Киева, что выглядело особенно контрастно по сравнению с «восторженной солидарностью» Конгресса США или стран Европейского союза (ЕС).

Семо также подчеркнул, что целью западных экономических санкций было превращение России в государство-изгой. Однако не все страны оказались готовы открыто выступить против действий российских властей. Вслед за Африканским союзом отказались присоединиться к антироссийской кампании государства Латинской Америки и Азии, поскольку введение с их стороны санкций приведет не только к внутренним экономическим проблемам, но и к затруднительному положению с продовольственной безопасностью. Журналист уверен, что единодушие стран Запада в отношении России привело к их одиночеству на мировой арене, которое со временем только будет возрастать.

В июне 2022 года аналитик компании ENAS, член Института энергетики и экспертной группы «Энергия не роскошь», бывший руководитель «Чешской газовой компании» Владимир Штепан заявил, что страны Евросоюза ожидает экономический крах из-за санкций на топливо из России.