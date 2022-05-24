Лавров оценил вероятность возобновления отношений с Западом

Глава МИД Лавров заявил, что Россия подумает, нужно ли ей возобновлять отношения с Западом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ, если Запад захочет что-то предложить в плане восстановления отношений, серьезно подумает, нужно ли это ей. Об это говорится на сайте МИД.

Это зависит целиком от западных стран Сергей Лавров глава МИД России

Также российский министр оценил, что Москва намерена полагаться лишь на себя и государства, которые ведут независимую политику и доказали свою надежность. По его словам, вероятность восстановления диалога полностью зависит от противоположной стороны.

Когда они переживут свою «остервенелость» и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень Сергей Лавров глава МИД России

Лавров подчеркнул, что Россия формирует не просто процесс импортозамещения, а стремится прекратить зависимость от Запада в поставках чего-либо.

Сидеть и ничего не делать

Глава МИД заявил, что Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на российские жизненные интересы. Он также отметил, что поражен тем, с какой скоростью после начала спецоперации на Украине Запад занял русофобскую позицию. По словам Лаврова, РФ отмечает попытки западных правительств подыгрывать русофобским проявлениям на бытовом уровне.

Как считает глава ведомства, иностранные партнеры показали свою неспособность договариваться, поэтому надеяться, что зарубежные компании вернутся на российский рынок, значило бы «сидеть и ничего не делать».

Надеяться, что вернется «Макдоналдс» (я так грубо описываю), значит, опять сидеть и ничего не делать, ждать, что приедут и будут нам запчасти, какие-то комплектующие поставлять, полупроводники. Нет, наши западные партнеры доказали и не первый раз, что они недоговороспособны Сергей Лавров глава МИД России

Самый перспективный регион мира

По мнению Лаврова, России необходимо ориентироваться на Евразийский регион в дальнейшем развитии страны и ее возможностей, поскольку это самый перспективный регион мира.

Сейчас центр мирового развития сместился в Евразию. У нас в Евразийском регионе на этот момент наиболее разветвленная сеть партнерств Сергей Лавров глава МИД России

Также российский министр подчеркнул, что экономические связи России с Китаем сейчас будут укрепляться еще быстрее, поскольку Запад «занимает позицию диктатора».

Кроме того, считает Лавров, в нынешних обстоятельствах, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем начнут развиваться еще быстрее. По его мнению, укрепление связей двух стран — «экономически взаимная выгода налицо».

«Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири», — пояснил министр.

По его мнению, сотрудничество с Китаем дает России «возможность реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в том числе в атомной энергетике, но и в целом ряде других сфер».