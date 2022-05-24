Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров оценил вероятность возобновления отношений с Западом

Глава МИД Лавров заявил, что Россия подумает, нужно ли ей возобновлять отношения с Западом

Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ, если Запад захочет что-то предложить в плане восстановления отношений, серьезно подумает, нужно ли это ей. Об это говорится на сайте МИД.

Это зависит целиком от западных стран

Сергей Лавровглава МИД России

Также российский министр оценил, что Москва намерена полагаться лишь на себя и государства, которые ведут независимую политику и доказали свою надежность. По его словам, вероятность восстановления диалога полностью зависит от противоположной стороны.

Когда они переживут свою «остервенелость» и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень

Сергей Лавровглава МИД России

Лавров подчеркнул, что Россия формирует не просто процесс импортозамещения, а стремится прекратить зависимость от Запада в поставках чего-либо.

Материалы по теме:
«Это переломный момент» Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
«Это переломный момент»Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
23 февраля 2022
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022

Сидеть и ничего не делать

Глава МИД заявил, что Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на российские жизненные интересы. Он также отметил, что поражен тем, с какой скоростью после начала спецоперации на Украине Запад занял русофобскую позицию. По словам Лаврова, РФ отмечает попытки западных правительств подыгрывать русофобским проявлениям на бытовом уровне.

Материалы по теме:
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января 2022

Как считает глава ведомства, иностранные партнеры показали свою неспособность договариваться, поэтому надеяться, что зарубежные компании вернутся на российский рынок, значило бы «сидеть и ничего не делать».

Надеяться, что вернется «Макдоналдс» (я так грубо описываю), значит, опять сидеть и ничего не делать, ждать, что приедут и будут нам запчасти, какие-то комплектующие поставлять, полупроводники. Нет, наши западные партнеры доказали и не первый раз, что они недоговороспособны

Сергей Лавровглава МИД России

Самый перспективный регион мира

По мнению Лаврова, России необходимо ориентироваться на Евразийский регион в дальнейшем развитии страны и ее возможностей, поскольку это самый перспективный регион мира.

Сейчас центр мирового развития сместился в Евразию. У нас в Евразийском регионе на этот момент наиболее разветвленная сеть партнерств

Сергей Лавровглава МИД России

Также российский министр подчеркнул, что экономические связи России с Китаем сейчас будут укрепляться еще быстрее, поскольку Запад «занимает позицию диктатора».

Кроме того, считает Лавров, в нынешних обстоятельствах, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем начнут развиваться еще быстрее. По его мнению, укрепление связей двух стран — «экономически взаимная выгода налицо».

Материалы по теме:
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022
Венгрия не поддержала санкции против России. Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
Венгрия не поддержала санкции против России.Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
17 мая 2022

«Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири», — пояснил министр.

По его мнению, сотрудничество с Китаем дает России «возможность реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в том числе в атомной энергетике, но и в целом ряде других сфер».

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров оценил вероятность возобновления отношений с Западом
В Турции рассказали об использовании Россией энергетического козыря в Европе
Садовод назвал способ отвадить кошек от сада с помощью чайных пакетиков
В Турции заявили о появлении нового фронта противостояния России и НАТО
В Москве «ведьма» выманила более 300 тысяч рублей у экс-полицейской
Разрушившая приютившую ее семью беженка с Украины объяснилась
В Колумбии оценили решение США включить страну в число союзников вне НАТО
Банкам по всему миру предсказали «вечную» удаленку
Учительницу обвинили в соблазнении детей из-за эротических фото на OnlyFans
В Болгарии задумались о поспешности отказа платить за газ в рублях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.