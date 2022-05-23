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Лавров заявил о цели России отказаться от поставок ряда товаров с Запада

Глава МИД Лавров: Россия должна стать независимой от поставок ряда товаров с Запада
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия должна стать независимой от поставок чего бы то ни было с Запада для приоритетных направлений экономики, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По его словам, России предстоит отказаться поставлять целый ряд товаров из других государств. «Россия должна прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для критически важных отраслей», — назвал цель Москвы глава МИД.

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Марина Совина
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