Лавров оценил влияние санкций на экономику России

Глава МИД РФ Лавров заявил, что санкции Запада не ослабят экономику России

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью китайскому изданию «Синьхуа» ответил на вопрос о влиянии санкций западных стран на экономику России. Он подчеркнул, что меры, введенные против страны, являются беспрецедентными.

Лавров заявил, что спецоперация на Украине стала поводом для «удушения» экономики России, подрыва ее конкурентоспособности и блокирования ее будущего развития. Он отметил, что Запад не смущает, что антироссийские ограничения «начинают наносить ущерб рядовым гражданам их же государств».

Дипломат оценил влияние санкций на экономику России и напомнил о словах президента Владимира Путина, который заявил, что страна «это беспрецедентное давление выдержала». По мнению Лаврова, ограничения Запада не ослабят положение страны. Сейчас ситуация стабилизируется, подчеркнул он.

«В любом случае ослабить нас не получится. Уверен в том, что мы перенастроим экономику и обезопасим себя от возможных нелегитимных враждебных действий оппонентов в будущем. <...> Сфокусируемусилия на работе по дедолларизации, деофшоризации, импортозамещению,укреплению технологической самостоятельности. Продолжим адаптацию к внешним вызовам, интенсифицируем программы развития перспективных и конкурентных отраслей», — заключил Лавров.