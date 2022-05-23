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Лавров заявил о невозможности безнаказанно наступать на интересы России

Лавров: Запад будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно наступать на интересы РФ
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Yuri Kadobnov / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на российские жизненные интересы. Его словам приводит ТАСС.

Также российский министр отметил, что поражен тем, с какой скоростью после начала спецоперации на Украине Запад занял русофобскую позицию. Он указал, что РФ отмечает попытки западных правительств подыгрывать русофобским проявлениям на бытовом уровне.

По его словам, даже если Запад захочет что-то предложить России в плане возобновления отношений, то в Москве серьезно подумают, нужно ли это будет «или не очень».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов посетовал, что русофобия в США уже начала проявляться на бытовом уровне. По словам дипломата, предприятия, которые каким-либо образом связаны с Россией, — рестораны и кафе русской кухни, магазины, центры по изучению российской культуры, православные кладбища — подвергаются постоянным нападкам и актам вандализма.

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Марина Совина
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