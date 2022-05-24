России и Китаю предсказали быстрое укрепление связей

Глава МИД Лавров заявил, что экономические связи Россия и Китая начнут развиваться быстрее

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в текущих обстоятельствах, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем начнут развиваться еще быстрее. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров предсказал быстрое укрепление связей России и Китая, заявив, что «экономически взаимная выгода налицо».

«Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири», — подчеркнул он.

Сотрудничество с Китаем дает России «возможность реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в т.ч. в атомной энергетике, но и в целом ряде других сфер».

«У Китая развиты информационно-коммуникационные технологии. Ничуть не хуже, чем на Западе. Многое здесь обеспечивает взаимную выгоду», — заключил Лавров.