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Лавров оценил вероятность возобновления отношений с Западом

Глава МИД РФ Лавров обещал серьезно подумать, если Запад предложит возобновить отношения
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Е.М√. Примакова «100 вопросов лидеру» оценил вероятность возобновления отношений с Западом. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров заявил, что если Запад предложит возобновить отношения, то Россия серьезно подумает, насколько ей это нужно. По его слова, восстановление диалога полностью зависит от противоположной стороны.

«Когда они переживут свою "остервенелость" и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — обещал глава МИД России.

По словам министра, Россия формирует не просто процесс импортозамещения, а стремится прекратить зависимость от Запада в поставках чего-либо. Лавров заявил, что Россия полагается только на себя и те государства, «которые доказали свою надежность, и которые не пляшут под чужую дудку».

«Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать», — заключил он.

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Марина Совина
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