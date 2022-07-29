Испытания двухместной версии китайского J-20 попали на видео

Испытания двухместной версии китайского истребителя J-20 попали на видео

В Китае продолжаются испытания двухместной версии истребителя пятого поколения Chengdu J-20, разработанного корпорацией Chengdu Aircraft Industry Group. Запись испытаний публикует Telegram-канал Dambiev.

Машину с бортовым номером 2032, которая является вторым опытным образцом, запечатлели на аэродроме. Новая версия J-20 отличается от серийных самолетов двухместной кабиной. В экипаж модернизированного истребителя может войти оператор вооружения.

Считается, что на основе двухместной модификации могут разработать ударную версию J-20, учебно-тренировочную машину и самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В июне в публикации Military Watch сравнили российский Су-57 с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II и J-20, который получил эффективное вооружение класса «воздух-воздух».

В мае издание 19FortyFive отметило, что в результате хакерской атаки Китай для J-20 украл ряд технологий F-35. Отмечается, что утечка произошла через австралийского подрядчика.