Кадыров опубликовал видео посадки пропавшего над Каспийским морем самолета

Кадыров: пропавший с радаров Boeing-737 вернулся в Грозный из-за индикатора давления

В сети появилось видео успешной посадки самолета Boeing-737, пропавшего с радаров над Каспийским морем. Ролик и подробности инцидента опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

На записи видно, как лайнер, следовавший из Грозного в Москву, успешно приземляется в аэропорту имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Как пояснил глава республики, когда самолет пролетал над Каспийским морем, командир воздушного судна увидел индикатор давления в салоне, подал сигнал тревоги и развернулся в пункт вылета.

Кадыров добавил, что в какой-то момент борт пропал с радаров, поэтому в аэропорт Грозного были направлены экстренные службы. «Хвала всевышнему, они не понадобились. Самолет сел штатно. Ни пассажиры, ни экипаж не пострадали. Пилоты сработали грамотно», — заключил лидер Чечни.

Ранее стало известно, что Boeing, совершавший рейс из Грозного в Москву, подал сигнал тревоги и через некоторое время пропал с радаров. Впоследствии появилась информация, что произошла разгерметизация кабины пилотов.