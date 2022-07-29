Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Появилась новая информация о пропавшем с радаров над Каспийским морем самолете

Следовавший из Грозного в Москву российский самолет развернулся и лег на обратный курс

Скриншот: FlightRadar

Российский пассажирский самолет, пропавший с радаров над Каспийским морем, развернулся и лег на обратный курс. Новую информацию сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

Уточняется, что речь идет о следующем из Грозного в Москву Boeing, который подал сигнал тревоги и через некоторое время пропал с радаров. По словам собеседника агентства, лайнер возвращается в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины пилотов. Отмечается, что проблемы на борту начались через час после отправления самолета.

Согласно появившимся подробностям, с пассажирами и экипажем все в порядке. Ожидаемое время прибытие самолета в международный аэропорт Грозный — пять минут.

Ранее в июле сообщалось, что еще один пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, подавал сигнал тревоги в полете. Лайнер совершил благополучную посадку в аэропорту Уфы. Находящиеся на борту туристы и экипаж воздушного судна не пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Обломки ракет HIMARS найдены на месте обстрела тюрьмы в Еленовке
На Украине выявили случаи торговли детьми
Пропавший с радаров над Каспийским морем самолет успешно приземлился
Россиянин спас троих детей из водоворота и погиб
Киев объявил в международный розыск журналистов РИА Новости и Sputnik
Автомобильной промышленности предсказали проблемы
Стало известно о состоянии пассажиров подавшего сигнал тревоги борта из Грозного
Сдвинувший с места «Газель» в Подмосковье ураганный ветер попал на видео
Тренер высказалась о смене спортивного гражданства российскими синхронистками
Испанцев призвали отказаться от галстуков ради экономии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.