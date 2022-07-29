Появилась новая информация о пропавшем с радаров над Каспийским морем самолете

Следовавший из Грозного в Москву российский самолет развернулся и лег на обратный курс

Российский пассажирский самолет, пропавший с радаров над Каспийским морем, развернулся и лег на обратный курс. Новую информацию сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

Уточняется, что речь идет о следующем из Грозного в Москву Boeing, который подал сигнал тревоги и через некоторое время пропал с радаров. По словам собеседника агентства, лайнер возвращается в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины пилотов. Отмечается, что проблемы на борту начались через час после отправления самолета.

Согласно появившимся подробностям, с пассажирами и экипажем все в порядке. Ожидаемое время прибытие самолета в международный аэропорт Грозный — пять минут.

Ранее в июле сообщалось, что еще один пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, подавал сигнал тревоги в полете. Лайнер совершил благополучную посадку в аэропорту Уфы. Находящиеся на борту туристы и экипаж воздушного судна не пострадали.