Вылетевший из Сочи в Омск самолет подал сигнал тревоги

ТАСС: летящий из Сочи в Омск самолет Boeing подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет Boeing, следующий из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги в полете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В настоящее время лайнер готовится к посадке в Уфе. Агентство приводит данные сервиса Flightradar, согласно которым самолет находится в воздухе более двух часов. До места назначения ему осталось чуть более часа.

Причина, которой самолет подал сигнал тревоги, устанавливается.

Ранее пассажирский борт Let L-410 Turbolet, летевший из Котласа, подал сигнал тревоги в небе над Архангельской областью. Самолет, принадлежащий региональной авиации, после сигнала тревоги приготовился к снижению и дальнейшей посадке в Архангельске. Позднее стало известно, что Let L-410 Turbolet сел без проблем в местной авиагавани.