Российский самолет подал сигнал тревоги в небе над Архангельской областью

Летевший из Котласа пассажирский борт подал сигнал тревоги над Архангельском

Пассажирский борт Let L-410 Turbolet, летевший из Котласа, подал сигнал тревоги в небе над Архангельской областью. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает ТАСС.

Самолет, принадлежащий региональной авиации, после сигнала тревоги приготовился к снижению и дальнейшей посадке в Архангельске. Позднее стало известно, что Let L-410 Turbolet сел без проблем в местной авиагавани. «Самолет приземлился, никто из пассажиров не пострадал», — сообщили представили «Второго архангельского объединенного авиаотряда».

На данный момент причины произошедшего выясняются. Пассажирский борт принадлежит «Второму архангельскому объединенному авиаотряду» — региональной компании, которая совершает рейсы в границах области.

В апреле также стало известно, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), летевший в Москву из Тюмени, подал сигнал тревоги в полете. Тогда это произошло в небе над Кировской областью.

В марте еще один российский пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва — Сочи, подал сигнал тревоги во время полета. Уточнялось, что Boeing 737 не стал менять направление после произошедшего и позднее совершил посадку в аэропорту назначения.