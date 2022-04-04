Летевший в Москву самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги в полете

Летевший из Тюмени в Москву российский самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), летевший из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги в полете. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских авиационных службах.

Отмечается, что российский лайнер после подачи сигнала тревоги снижать высоту не стал. «Пассажирский "Суперджет" Тюмень — Москва подал сквок general emergency (общий сигнал тревоги — прим. «Ленты.ру») над Кировской областью. Он не меняет высоту и курс», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливается причина, по которой воздушное судно подало сигнал тревоги. SSJ-100 сейчас пролетает над Костромской областью.

14 марта еще один российский пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва — Сочи, подал сигнал тревоги во время полета. Уточняется, что Boeing 737 не стал менять курс и благополучно совершил посадку в аэропорту назначения.