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В Херсоне сообщили о серии ударов ВСУ в районе Каховской ГЭС

Власти Херсонской области сообщили о серии ударов ВСУ в районе Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов в районе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

«В два часа ночи и сейчас прямо днем стреляют по ГЭС. Наносят ракетные удары. Работает система ПВО», — заявил представитель местных властей.

Украинская армия, подчеркнул Леонтьев, целенаправлено атакует район ГЭС, несмотря на большое скопление мирных жителей, которые на автомобилях переправляются по мосту на дамбе станции. На подъезде к ГЭС повреждено дорожное полотно, отметил он.

24 июля ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Повреждения получил мост, сама станция не пострадала.

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Алевтина Запольская
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