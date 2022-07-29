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Высокотехнологичные кувезы для новорожденных появились в больнице Казани

Пять инкубаторов для интенсивной терапии новорожденных передали в детскую больницу Казани

Фото: Пресс-служба казанской детской больницы №1

Высокотехнологичные кувезы для новорожденных появились в детской больнице №1 в Казани. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, медицинское оборудование передал в учреждение благотворительный фонд «Линия жизни». Всего в больницу направили пять инкубаторов для интенсивной терапии и семь аппаратов для удаления мокроты из легкого и жидкого секрета из носа общей стоимостью 15 миллионов рублей.

Известно, что за месяц при помощи указанного оборудования врачи осуществили лечение шести новорожденных, пятеро из которых родились недоношенными с весом менее двух килограммов.

«Это самое современное оборудование, которое в автоматическом режиме обеспечивает ребенку все, что нужно: поддерживает правильную температуру и влажность, темноту и покой. Кувезы устроены таким образом, что доступ медперсонала в них минимизирован», — высказался главный врач казанской детской больницы Владимир Филатов.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

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Майя Пономаренко
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