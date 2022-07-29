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Одежда одного стиля стала трендом благодаря соцсетям

Наряды в романтичном стиле стали модными благодаря популярным блогерам

Фото: Shutterstock

Одежда одного стиля стала модной благодаря блогерам популярной платформы TikTok. Об этом сообщает британская версия журнала Glamour.

Речь идет о так называемом «стиле кокетки», который подразумевает наряды в пастельных оттенках, розовые вещи, а также платья с цветочным принтом, кардиганы и различные предметы гардероба из кружева. Среди прочего, последователи тренда предпочитают украшения из бисера и жемчуга, а также туфли на каблуках.

Согласно материалу, романтичный стиль обрел популярность после того, как пользователи сети принялись публиковать ролики в соцсети, демонстрируя свои образы. Отмечается, что видео юзеров набирали десятки тысяч просмотров, что способствовало распространению тенденции.

В июне редактор портала Page Six Style Элана Фишман назвала самую модную откровенную одежду на лето 2022 года. По словам стилистки, певицы Дженнифер Лопес, Рианна, Рита Ора, актриса Джулия Фокс, а также модели Хейли Бибер и Оливия Калпо ввели тренд на вещи на тонких бретелях и завязках. В связи с этим эксперт предложила добавить в свой повседневный гардероб изделия с вырезами и декольте, дополненными шнуровкой.

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Майя Пономаренко
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