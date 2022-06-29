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Назван самый модный откровенный тренд на лето 2022 года

Стилистка Фишман назвала одежду на тонких завязках самым модным трендом на лето 2022 года

Фото: Jacopo M. Raule / Getty Images

Редактор портала Page Six Style Элана Фишман назвала самую модную откровенную одежду на лето 2022 года. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

По словам стилистки, певицы Дженнифер Лопес, Рианна, Рита Ора, актриса Джулия Фокс, а также модели Хейли Бибер и Оливия Калпо ввели тренд на вещи на тонких бретелях и завязках. Отмечается, что лучше всего он выглядит на брюках, купальниках, топах, платьях и юбках. Эксперт рекомендует присмотреться к изделиям с вырезами и декольте, дополненными шнуровкой. «Эта одежда для "плохих девчонок"», — комментирует журналистка.

Среди прочего аксессуар может стать скромной альтернативой тенденции на стринги, торчащие из-под джинсов на низкой талии, утверждает эксперт. Известно, что соответствующая одежда появилась в коллекциях брендов Nensi Dojaka, Christopher Esber, Supriya Lele, Mônot, Eli Mizrahi, Inamorata, Mango, Urban Outfitters и Asos.

Ранее в июне модный редактор журнала Glamour Чарли Тизер перечислила 14 главных трендов лета 2022 года. По словам журналистки, коллекции известных дизайнеров текущего сезона выглядят празднично и повторяют тенденции 1990-х и 2000-х годов. Так, в них представлены брюки с заниженной талией, плиссированные и микроюбки, белые брючные костюмы, вещи на завязках, крупные сумки, одежда в бельевом стиле и трикотажные изделия в крупную сетку.

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Дарья Шляпужникова
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