Убийство белой акулы косатками впервые попало на видео

The Daily Beast: биолог Элисон Таунер опубликовала кадры убийства белой акулы косатками

Телеканал Discovery в рамках программы «Неделя акул» впервые заснял кадры убийства белой акулы стаей косаток. Об этом сообщает The Daily Beast.

В начале года на видео попало нападение косаток, которых также называют китами-убийцами, на большую белую акулу. Ранее для телепрограммы ничего подобного не снималось. Кадры подтверждают теорию ученых о том, что белые акулы покидают свои обычные места обитания, потому что на них охотятся косатки.

Биолог Элисон Таунер из ЮАР, изучающая причины миграции больших белых акул, опубликовала ролик с нападением китов-убийц и отметила, что это один и самых красивых эпизодов дикой природы, когда-либо снятых на камеру. «Я действительно считаю, что эти кадры станут вирусными, когда появятся в эфире», — утверждает Таунер.

На опубликованных кадрах видно, как кит-убийца всплывает на поверхность, сжимая в челюстях мертвую акулу. После этого косатка прокусывает ее туловище в районе печени и ныряет в воду к двум другим китам-убийцам. Биолог считает, что данные, свидетельствующие об изменении повадок косаток, и данные о том, что белые акулы покинули прежние места обитания, вполне могут быть взаимосвязаны.

«Неделя акул» (Shark Week) — это блок телепрограмм, выходящий каждое лето на телеканале Discovery с 1988 года и повествующий о жизни акул.

Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили двух косаток, которые охотились и ели больших белых акул на южноафриканском побережье. По словам специалистов, в места, где косатки проводят больше времени, акулы не возвращаются особенно долго.