Названа причина исчезновения больших белых акул у берегов Южной Африки

People: две косатки привели к исчезновению больших белых акул у берегов Южной Африки

Причиной исчезновения больших белых акул, обитавших у берегов Южной Африки, назвали двух косаток, которые поселились в тех местах. Об этом сообщает издание People со ссылкой на научную статью, опубликованную в журнале African Journal of Marine Science.

Как обнаружили исследователи, две косатки охотились и ели больших белых акул. «Первоначально, после нападения косаток в районе Хансбая некоторые большие белые акулы не появлялись там еще несколько недель или месяцев», — рассказала соавтор статьи биолог Элисон Таунер. По ее словам, в места, где косатки проводят больше времени, акулы не возвращаются особенно долго.

Восемь растерзанных акул выбросило на пляж в Хансбае еще в 2017 году. У каждой из них были характерные следы укусов, принадлежавшие одной и той же паре хищников. В 2020 году авторы отчета, подготовленного для Министерства окружающей среды, лесных и рыбных ресурсов ЮАР, связали гибель акул с появлением в тех местах пары косаток, получивших прозвища Порт и Старбоард (Левый и Правый). Они предположили, что Порт и Старбоард могли пристраститься к веществу сквален, которое содержится в печени акулы.

Место вытесненных косатками больших белых акул заняли узкозубые акулы, на которых те прежде охотились. Специалисты полагают, что нарушение баланса в экосистеме приведет и к другим последствиям. «Например, без больших белых акул, ограничивавших поведение капских морских котиков, они могут начать истреблять очковых пингвинов, находящихся на пороге исчезновения, или конкурировать с ними за мелких пелагических рыб, которыми они питаются», — объяснила Тауэр.

Специалистка полагает, что «повышение бдительности с использованием отчетов рыбаков и туристических судов, а также продолжение исследований помогут собрать больше информации о том, как эти хищники могут повлиять на долгосрочный экологический баланс в сложных морских пейзажах».

Узкозубые акулы — крупные рыбы, способные развивать большую скорость. Вырастают до 3,3 метра в длину. Представители этого вида редко нападают на человека, но известны случаи, когда эти хищники кусали купающихся.

Ранее сообщалось, что косатки напали на моряков среди ночи. Обеспокоенные моряки срочно обратились в службу спасения, однако косатки успели протаранить судно.