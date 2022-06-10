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Киты-убийцы напали на моряков среди ночи и протаранили их яхту

Daily Mirror: косатки напали на яхту недалеко от испанского курорта Барбате

Фото: Shutterstock

Группа косаток, также известных как киты-убийцы, среди ночи напала на десятиметровую парусную яхту недалеко от испанского курорта Барбате близ Кадиса, Андалусия. Об этом сообщает Daily Mirror.

Обеспокоенные моряки срочно обратились в службу спасения, однако косатки успели протаранить судно. Из скольких особей состояла группа косаток, участвовавшая в нападении, осталось неизвестным.

Cпасатели отбуксировали пострадавшую яхту в порт через несколько часов. Никто из членов экипажа не пострадал.

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С 2020 года участились нападения косаток на суда у атлантического побережья Испании и Португалии. Животные организованно нападают на небольшие яхты, ломают рули и часами бьют по корпусу с такой силой, что могут развернуть судно. Специалисты выяснили, что в 2020 году во всех нападениях участвовали три молодые косатки, получившие прозвища Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис.

В июне 2021 года около 30 косаток окружили судно, когда оно шло в 40 километрах от испанского берега. Огромные животные бросались на руль яхты и разворачивали ее.

Причина нападений пока не установлена. Некоторые эксперты считают, что для косаток такие налеты — это прежде всего развлечение. Возможно, их забавляет, когда под ударами разворачиваются целые корабли. По словам специалистов, это очень умные животные, от них можно ожидать чего угодно.

Ранее сообщалось, что косатки у берегов Португалии напали на судно и таранили его в течение 40 минут. Им удалось сломать руль, причинить судну значительный ущерб и напугать моряков.

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Рузанна Акмалтдинова
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