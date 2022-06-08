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Киты-убийцы напали на яхту, напугали моряка и сломали ему руль

The Mirror: косатки протаранили яхту, сломали руль и причинили ущерб в 760 тысяч рублей

Фото: NOAA / Unsplash

Косатки у берегов Португалии протаранили яхту и напугали моряка. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел, когда Мэтт Джонстон шел на яхте из Белфаста, Северная Ирландия, в испанский город Альмерия. Группа косаток, также известных как киты-убийцы, напала на судно и таранила его в течение 40 минут. Им удалось сломать руль и причинить судну значительный ущерб.

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«В какой-то момент я увидел, что одна из них уплывает с куском руля на голове. Она несла его как трофей, и я испугался, что более крупные косатки повредят корпус яхты», — отметил мужчина. По его словам, теперь он намерен избегать этих вод. Ему пришлось выложить более 10 тысяч фунтов стерлингов (768,7 тысячи рублей) на ремонт судна и 425 фунтов (32,6 тысячи рублей) за его буксировку.

Косатки относятся к китообразным и каждую весну охотятся на тунца у побережья Испании и Португалии. Причина, по которой они начали атаковать лодки, остается загадкой. Некоторые считают, что своими нападениями косатки выражают протест против вылова тунца рыбаками. Другие предполагают, что они привыкли нападать на лодки мигрантов, пересекающих пролив по ночам.

Суда до 15 метров были запрещены на части побережья испанского региона Галисия после того, как нападения косаток участились. Сторонники этой меры хотели бы, чтобы запрет действовал и этим летом, и маломерные суда ходили дальше от берега, тем самым избегая опасности.

Самцы косаток вырастают до десяти метров и весят до 10 тонн. Они могут развивать скорость до 60 километров в час.

Ранее сообщалось, что в Гибралтарском проливе косатки напали на итальянскую яхту Serena IV, которая направлялась к Канарским островам, и сломали ее руль. Члены команды попытались отогнать огромных животных, но косатки игнорировали шум и продолжали кружить рядом, пока кто-то из моряков не зажег сигнальную шашку.

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Алиса Дмитриева
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