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Популярная российская блогерша предупредила об орудующих от ее имени мошенниках

Блогерша Конасова предупредила, что мошенники создают фейковые Telegram-боты от ее имени

Фото: KatyaKonasova / YouTube

Популярная российская блогерша Катя Конасова предупредила об орудующих от ее имени мошенниках. Злоумышленники начали создавать в мессенджере Telegram фейковые боты, якобы предназначенные для обратной связи с блогершей, сообщила Конасова в ролике, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Если вбить в строчку поиска название моего Telegram-канала "Проект Шмеля", вам выпадет некий бот с аналогичным именем. Сам бот пишет, что он был создан для обратной связи с Катей Конасовой. Только вот чтобы прислать сообщение, нужно подтвердить, что вам есть 18 лет, а для этого нужно поделиться своим личным номером телефона и секретным кодом от Telegram», — сообщила Конасова.

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Блогерша напомнила, что у ее настоящего канала есть знак верификации — синяя галочка в верхнем правом углу. Она также добавила, что ссылка на настоящий бот для обращений находится в описании канала.

Ранее эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупредил россиян, что чат-боты в мессенджере Telegram могут красть личные данные. По его словам, перед тем как передавать данные, следует убедиться в том, что чат-бот — это не имитация, созданная мошенниками.

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Денис Савосин
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