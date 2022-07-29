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Названа дата прекращения действия сербских документов в Косово

С 1 августа на территории Косово прекратят действовать документы, выданные властями Сербии

Фото: Mrika Selimi / Unsplash

С 1 августа на территории Косово перестанут действовать документы, выданные властями Сербии. Дату прекращения действия сербских документов назвали власти самопровозглашенной республики, передает РИА Новости.

«На основании ранее принятого решения правительства с 1 августа каждое лицо, которое пресечет границу республики Косово с личными документами, выданными властями Сербии, будет обеспечено документом для въезда и выезда», — сказано в сообщении властей республики.

Виктория Кондратьева
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