Названа дата прекращения действия сербских документов в Косово

С 1 августа на территории Косово прекратят действовать документы, выданные властями Сербии

С 1 августа на территории Косово перестанут действовать документы, выданные властями Сербии. Дату прекращения действия сербских документов назвали власти самопровозглашенной республики, передает РИА Новости.

«На основании ранее принятого решения правительства с 1 августа каждое лицо, которое пресечет границу республики Косово с личными документами, выданными властями Сербии, будет обеспечено документом для въезда и выезда», — сказано в сообщении властей республики.