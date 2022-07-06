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Сербия отказалась подписывать с Косово соглашение о взаимном признании

Вучич заявил, что Сербия не признает Косово, несмотря на призывы Европарламента
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Pan Xu / Globallookpress.com

Сербия отказалась подписывать с самопровозглашенной республикой Косово соглашение о взаимном признании, несмотря на резолюции и призывы Европарламента. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

«Вежливо и учтиво: не будем. Еще вежливее — нам это не приходит в голову. Можно ли еще вежливее — не будем это рассматривать. Я исчерпал резервуар пристойных ответов», — заявил сербский лидер, отвечая на требование Европейского союза (ЕС), вынуждающее Белград подписать соглашение с Приштиной.

Однако Вучич отметил, что продолжит диалог с властями Косово, хотя и «не видит в этом смысла».

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово может стать нереализуемым без взаимного признания Белграда и Приштины. В свою очередь Вучич указал, что признание Косово никогда не являлось условием вступления Сербии в объединение. «Никогда никто не говорил о международном признании, кроме американцев, которые эту доктрину приняли три года назад», — подчеркнул он.

Политик также рассказал, что Шольц потребовал от сербских властей ввести санкции против России в рамках действий, необходимых для присоединения Белграда к Евросоюзу.

По словам Вучича, на фоне поддержки Косово со стороны ЕС в Сербии среди населения отмечается рост евроскептицизма и сомнений насчет политического курса Белграда на интеграцию с Европой.

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Анжелика Бережная
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