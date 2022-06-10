Вучич отреагировал на слова Шольца о вступлении Сербии в ЕС

Вучич заявил, что признание Косово никогда не являлось условием вступления Сербии в ЕС

Признание Косово никогда не являлось условием вступления Сербии в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

Политик отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, указавшего, что присоединение республики к Евросоюзу невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины. «Мы никогда раньше не слышали ни от кого из Европы, что требуется взаимное признание. Мы слышали, что требуется, и это входит в переговорную платформу (о вступлении — прим. «Ленты.ру») Сербии с ЕС, всеобъемлющая нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Никогда никто не говорил о международном признании, кроме американцев, которые эту доктрину приняли три года назад», — пояснил он.

По словам Вучича, никто в Европе официально не требует взаимного признания. «Так же, как вы дорожите территориальной целостностью Украины, мы дорожим территориальной целостностью Сербии», — подчеркнул политик.

Ранее сербский лидер рассказал, что канцлер Германии потребовал от сербских властей ввести санкции против России в рамках действий, необходимых для присоединения Белграда к Евросоюзу. «Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», — сообщил Вучич.