Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вучич отреагировал на слова Шольца о вступлении Сербии в ЕС

Вучич заявил, что признание Косово никогда не являлось условием вступления Сербии в ЕС

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Признание Косово никогда не являлось условием вступления Сербии в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

Политик отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, указавшего, что присоединение республики к Евросоюзу невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины. «Мы никогда раньше не слышали ни от кого из Европы, что требуется взаимное признание. Мы слышали, что требуется, и это входит в переговорную платформу (о вступлении — прим. «Ленты.ру») Сербии с ЕС, всеобъемлющая нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Никогда никто не говорил о международном признании, кроме американцев, которые эту доктрину приняли три года назад», — пояснил он.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022

По словам Вучича, никто в Европе официально не требует взаимного признания. «Так же, как вы дорожите территориальной целостностью Украины, мы дорожим территориальной целостностью Сербии», — подчеркнул политик.

Ранее сербский лидер рассказал, что канцлер Германии потребовал от сербских властей ввести санкции против России в рамках действий, необходимых для присоединения Белграда к Евросоюзу. «Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», — сообщил Вучич.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Сербия заявила о требовании Шольца ввести санкции против России
Британец покусал полицейского и напал на постояльцев отеля на популярном курорте
В Москве подорожали новые квартиры
Назван эффективный способ похудеть к отпуску
Посла России вызвали в эстонский МИД из-за слов Путина о Нарве
МВД возбудило дело после убийства медведя с помощью взрывчатки
Малышева развеяла миф о похудении
Объяснен механизм одомашнивания собак
Бывший тренер «Спартака» возглавил вылетевший из РПЛ клуб
Вучич отреагировал на слова Шольца о вступлении Сербии в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.