Модель обвинила власти Испании в краже ее фото для бодипозитивного постера

Модель Николас-Уильямс обвинила власти Испании в краже ее фото для бодипозитивного постера

Британская модель обвинила власти Испании в краже ее снимка для размещения на постере в поддержку бодипозитива. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что испанское Министерство по вопросам равноправия запустило летнюю информационную кампанию, которая призывает женщин любого телосложения без стеснения наслаждаться пляжным отдыхом. На фотографии изображены пять манекенщиц с разным типом фигуры, которые позируют на фоне водоема топлес, а также в слитных купальниках и раздельных бикини.

Одна из героинь постера Ньоме Николас-Уильямс рассказала, что не давала согласия на использование ее фото в упомянутой кампании. «Я бы никогда не сказала "нет", но меня расстраивает тот факт, что никто даже не спросил моего разрешения. Почему я должна бороться за то, чтобы мне заплатили? Я измотана от этого», — пожаловалась манекенщица.

Автор макета, работающая под псевдонимом Arte Mapache, признала свою ошибку и принесла публичные извинения Николас-Уильямс. Художница приняла решение разделить полученные за сотрудничество с властями средства со всеми женщинами, чьи кадры она разместила на указанном изображении. Отмечается, что ее гонорар составлял 4490 евро (274 тысячи рублей).

В сентябре 2021 года модель обвинила популярный бренд в краже ее слогана для фото живота с растяжками. Блогерша Мик Зазо зарегистрировала фразу Normalize normal bodies («Нормализуйте нормальные тела») как товарный знак в декабре 2020 года, чтобы применять ее для снимков в социальных сетях. Boohoo, в свою очередь, разместил рекламу своего сайта на уличных щитах, а именно — фотографию девушки в кружевном нижнем белье красного цвета, на животе которой видны растяжки и жировые складки. При этом поверх изображения была напечатана надпись Normalize normal bodies.