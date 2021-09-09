Модель обвинила популярный бренд в краже ее слогана для фото живота с растяжками

Американская блогерша, модель обвинила популярный бренд Boohoo в использовании ее слогана для бодипозитивной рекламы и вызвала споры в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Манекенщица Мик Зазо (Mik Zazo) из штата Огайо рассказала, что зарегистрировала фразу Normalize normal bodies («Нормализуйте нормальные тела») как товарный знак в декабре 2020 года, чтобы применять ее для снимков в социальных сетях. По ее словам, она использует слоган, чтобы пропагандировать бодипозитив среди женщин.

Согласно материалу, Boohoo разместил рекламу своего сайта на уличных щитах, а именно — фотографию девушки в кружевном нижнем белье красного цвета, на животе которой видны растяжки и жировые складки. При этом поверх изображения напечатана надпись Normalize normal bodies.

Зазо заявила, что марка установила рекламу без ее разрешения, тем самым нарушая права на использование товарного знака. «Boohoo, это мои сообщество и надпись, а не ваши! Мои юристы уже занялись данным делом, но плюсом к этому я хочу попросить крупные бренды не воровать чью-то работу ради прибыли!» — высказалась блогерша.

Американка рассказала, что представители Boohoo отреагировали на ее обвинения, удалив рекламу из социальных сетей и билбордов. При этом блогерше не предложили сотрудничество.

Подписчики Зазо неоднозначно отреагировали на ее заявления. Так, некоторые посчитали, что фотографии Boohoo — действенная реклама для ее бодипозитивного движения. «Я могу понять твою точку зрения, но, если честно, это хорошая реклама для тебя», «Ты ведь хотела привлечь внимание к своему движению, что тебе не нравится?», «А что в этом плохого?» — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети поддержали блогершу. «Бренд должен был спросить тебя, прежде чем брать твою собственность!», «Я в шоке, хорошо, что они исправили свою ошибку», «Очень жаль, что бизнес в нашей стране ведется таким образом», — писали юзеры.

В мае бренд Converse украл старую идею дизайна кед у девушки и не принял ее на работу. Жительница Флориды Сесилия Монж рассказала, что в 2019 году она подала заявку на стажировку в отдел дизайна компании, приложив документ с собственными иллюстрациями. В ответ она получила электронное письмо, в котором ей сообщили об отказе. Затем Монж показала на кадрах обувь из новой коллекции Converse, внешний вид которой полностью повторяет предложенные ею старые эскизы.