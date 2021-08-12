Дизайнер обвинила китайский бренд дешевых вещей в массовой краже ее дизайнов

Американский дизайнер вязаной одежды обвинила китайского производителя дешевых вещей Shein в массовой краже ее дизайнов. Интервью с ней публикует Dazed.

Жительница Нью-Йорка Бейли Прадо (Bailey Prado) опубликовала серию постов, в которых заявила, что Shein скопировал 45 дизайнов предметов гардероба, которые она создавала для собственного бренда на протяжении трех лет. «Почему Shein продает мою одежду миллионам покупателей, которые не догадываются о моем существовании», — возмутилась она.

По словам модельера, на сайте китайского магазина она заметила схожие с ее продукцией топы-бандо, костюмы, шорты, платья и юбки. Отмечается, что оригинальная стоимость большинства вещей, продающиеся на Shein дешевле, чем за 20 долларов (1400 рублей), варьируется от 150 до 300 долларов (от 11 до 22 тысяч рублей), поскольку все изделия Прадо выполнены ею вручную.

«Я связалась с представителями ретейлера, но они предпочли игнорировать проблему, поэтому мне приходится говорить об этом публично, — пожаловалась дизайнер. — Мне кажется, что масс-маркет никогда не отвечает за кражу дизайнов, поэтому продолжает воровать их».

Сотрудники Dazed связались с Shein для прояснения сложившейся ситуации, однако не получили ответа.

Аналогичная ситуация возникла с российским брендом O'stin, который уличили в краже знаменитого дизайна, созданного арт-группой A.D.E.D. Один из художников поделился снимком сумки стоимостью 1,3 тысячи рублей, на которую нанесены белые надписи в стиле граффити. По словам представителей арт-объединения, компания O'stin скопировала идею, которая была разработана ими в рамках коллаборации с брендом Off-White для московского концепт-стора КМ20.