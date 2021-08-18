Российский тату-мастер обвинила бренд в краже ее эскиза и удивилась ответу

Российский модный бренд Bat Norton обвинили в краже рисунка для своей одежды у тату-мастера из Москвы. Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте художницы.

Татуировщица Валерия Волохова, также известная как ooqza, опубликовала коллаж, на котором сравнила свой эскиз со снимком вещи с таким же принтом из новой коллекции марки. Она объяснила, что нарисовала черно-белый портрет азиатской девушки еще в 2018 году. На соседнем фото на черное пальто Bat Norton нанесено точно такое же изображение.

«Мне никто и никогда не писал из компании с прошением разрешения на использование моей интеллектуальной собственности, и узнала я об использовании совершенно случайно. К сожалению, в России часто ведется бизнес без уважения труда артиста. Это стыд для компании! Они наживаются на чужом творчестве, получая прибыль с продажи моего оригинального эскиза. Я сделаю все возможное для того, чтобы об этом узнали как можно больше людей, и хочу, чтобы этот случай был примером для недобросовестных компаний, не уважающих работу артиста», — высказалась девушка.

В Instagram-сторис Волохова добавила, что представители Bat Norton связались с ней и предложили возместить ущерб депозитом на 30 тысяч рублей в их магазине. «То есть они предлагают мне носить их кимоно с моим же принтом? Получается так!» — удивилась художница.

Подписчики поддержали девушку в комментариях под постом. «Надеюсь, вы приняли соответствующие меры? Нельзя так оскорбительно относиться к художнику», «Позорище… Удачи тебе и терпения!» «В который раз они пробивают дно. Уже была подобная история с незаконным использованием чужой фотографии, автор отсудил миллион. Надеюсь, они и в этот раз получат по заслугам», «Это позор!» — писали юзеры.

Волохова заверила, что собирается подать на бренд в суд за кражу интеллектуальной собственности.

В мае бренд Converse украл старую идею дизайна кед у девушки и не принял ее на работу. Жительница Флориды Сесилия Монж (Cecilia Monge) разместила в соцсети ролик, в котором рассказала о проблемной ситуации. По ее словам, в 2019 году она подала заявку на стажировку в отдел дизайна упомянутого бренда, приложив документ с собственными иллюстрациями и идеями дизайна для новых кед. В ответ она получила электронное письмо, в котором ей сообщили об отказе. Затем Монж показала на кадрах обувь из новой коллекции Converse, внешний вид которых полностью повторяет предложенные ею старые эскизы.