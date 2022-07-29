Популярный ведущий прокомментировал слухи об эмиграции Александра Реввы

Телеведущий Оскар Кучера заявил, что Александр Ревва уехал отдыхать, а не эмигрировал

Популярный телеведущий Оскар Кучера прокомментировал слухи об эмиграции резидента юмористического шоу Comedy Club Александра Реввы. В посте, опубликованном в Telegram, он заявил, что юморист уехал на отдых, а не эмигрировал.

«Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не иммигрировал, просто поехал отдыхать в Испанию с семьей!» — написал он.

Слухи о том, что Ревва якобы иммигрировал в Испанию, появились в конце июля. Журналистка Алена Жигалова в выпуске шоу «Алена, блин!» на YouTube заявила, что Ревва после начала спецоперации на Украине якобы уехал из России. По ее словам, комик лишился всей недвижимости в России.

«Многие спрашивали, куда пропал Александр Ревва. Артур Пирожков. Ну нет больше Пирожкова. Он, оказывается, уехал в Испанию. Точнее, сбежал», — заявила Жигалова.

Вскоре после этого представитель жены Александра Реввы опроверг эту информацию. По его словам, юморист никуда не переезжал.