Пропавший с радаров над Каспийским морем самолет успешно приземлился

В Грозном совершил посадку самолет, пропавший с радаров над Каспийским морем

Российский пассажирский самолет, пропавший с радаров над Каспийским морем, вернулся в аэропорт Грозного и совершил успешную посадку. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

Впоследствии эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее стало известно, что Boeing, совершавший рейс из Грозного в Москву, подал сигнал тревоги и через некоторое время пропал с радаров. Затем появилась информация, что произошла разгерметизация кабины пилотов.

Отмечается, что в целях безопасности командир воздушного судна решил снизить эшелон до трех тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета.

Согласно появившимся подробностям, с пассажирами и членами экипажа все в порядке.

