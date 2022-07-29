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Сын бывшего российского губернатора получил девять лет колонии за мошенничество

Сына экс-главы Иркутской области Левченко приговорили к 9 годам колонии за мошенничество
Андрей Левченко

Андрей Левченко. Фото: Прокуратура Иркутской области

Сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, депутат областного Заксобрания Андрей Левченко получил девять лет колонии общего режима по делу о мошенничестве, об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

Также Кировский районый суд приговорил его к штрафу в размере 1,6 миллиона рублей и лишил права занимать определенные должности на государственной службе.

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Приговоры также вынесены в отношении других фигурантов уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и пункту «в» части 2 статьи 178 УК РФ («Ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере») Олега Хамуляка, Антона Рябикина, Дмитрия Коженова и Сергея Чернышева.

В суде было установлено, что Левченко организовал группу, в состав которой вошли директор подконтрольной ему коммерческой компании Хамуляк и его заместитель Рябикин. Последний заключил в Москве ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное антимонопольным законодательством, с Чернышевым и Коженовым.

Обвиняемые заключили с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области договоры по замене лифтов. В результате фигуранты незаконно получили почти один миллиард рублей.

Также Хамуляк, Левченко и Рябикин составляли ложные сметы и акты, в которых завышали сумму выполненных работ, таким образом они заработали более 55 миллионов рублей.

Левченко получил девять лет колонии общего режима, Хамуляк проведет за решеткой восемь лет и выплатит штраф в размере 1,3 миллиона рублей, Рябикина приговорили к семи годам колонии и аналогичному штрафу, Коженов и Чернышев получили по четыре года условно и штрафы 900 тысяч рублей каждому.

О задержании Андрея Левченко стало известно в сентябре 2020 года. Правоохранители провели обыски по месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области от КПРФ Сергея Левченко.

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Марина Совина
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