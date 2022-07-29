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Омская область взяла шефство над небольшим городом в ЛНР

Глава ЛНР Пасечник сообщил, что Омская область взяла шефство над городом Стаханов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Правительство Омской области взяло шефство над городом Стаханов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил ее глава Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.

Стаханов — небольшой город в бывшей Луганской области, расположенный в 50 километрах от регионального центра. С 2014 года он контролируется силами ЛНР. Там проживают около 70 тысяч человек.

По словам политика, стороны в лице губернатора российского региона Александра Буркова и главы местной администрации Сергея Жевлакова уже подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Пасечник добавил, что в Стаханов уже начали прибывать колонны с гуманитарной помощью и материалами для восстановления критической инфраструктуры. На следующей неделе туда прибудет партия древесины для ремонта крыш пострадавших домов, а позже и специальные насосы для восстановления коммунальных объектов.

Ранее стало известно, что Севастополь и Мелитополь стали городами-побратимами. Вскоре там начнутся работы по восстановлению автомобильных дорог.

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Алевтина Запольская
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Омская область взяла шефство над небольшим городом в ЛНР
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