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Севастополь и Мелитополь стали городами-побратимами

Глава Запорожской ВГА Балицкий сообщил, что Севастополь взял шефство над Мелитополем
Мелитополь

Мелитополь. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Севастополь и Мелитополь стали городами-побратимами. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«У нас в город приехала группа шефов, по всей области будет распространена практика шефов», — сообщил глава области. Отмечается, что над отдельными районами области взяли шефство Тверь, Белгородская и Новгородская области, а также другие российские административные единицы.

Балицкий добавил, что российские регионы помогают отдельно взятым районам области решать проблемы с дорожной инфраструктурой, готовиться к 1 сентября.

Ранее, 3 июля, стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за ночь обстреляли Мелитополь, удары наносились из реактивной системы залпового огня большой дальности. После обстрелов в Мелитополе оказались частично повреждены многоэтажные жилые дома Авиагородка и частные домовладения.

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Алевтина Запольская
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