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Художники из Кабардино-Балкарии представили работы на выставке в Майкопе

Художники из разных субъектов России представили работы на выставке в Майкопе

Кадр: видео «Вести КБР»

В Майкопе открылась выставка под названием «Художники Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии: 100 лет государственности субъектов». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, экспозиция проходит в Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока и будет открыта до середины августа. Известно, что на выставке представлены работы художников из разных субъектов России, а именно, больше ста картин, а также произведения декоративно-прикладного творчества.

Отмечается, что указанное событие — это часть федерального плана торжеств, посвященных столетию Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в августе откроется выставка «Наследие и традиции», посвященная декоративно-прикладному искусству российских регионов.

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Майя Пономаренко
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