Названа главная ошибка владельцев сгоревшего московского хостела

Спасатель Макеев назвал ситуацию с решетками на окнах главной ошибкой в сгоревшем хостеле

Главная ошибка владельцев сгоревшего на юге Москвы хостела заключалась в том, что постояльцы не знали, где хранятся ключи от решеток на окнах, или не могли ими воспользоваться, считает инструктор по выживанию, эксперт по безопасности МЧС Михаил Макеев. Эту и другие ошибки в технике безопасности спасатель назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Любая эвакуация требует подготовки. Неважно, где находится люди: дома, в офисе, где угодно. В первую очередь они должны знать, как эвакуироваться из помещения в случае экстремальной ситуации Михаил Макеев эксперт по безопасности МЧС

Макеев проанализировал схему хостела на улице Алма-Атинской и заключил, что помещение не оборудовано для эвакуации людей в экстремальной ситуации.

«Абсолютно понятно, что тут большое количество помещений, в которых люди при сильном пожаре могут быть отрезаны дымом и просто не смогут выйти. Соответственно, все упирается в вопрос времени: когда прибудут пожарные и успеют ли они зайти и спасти этих людей», — подчеркнул Макеев.

На схеме хостела, опубликованной в СМИ, специалист по пожарной безопасности не увидел ни одного пожарного рукава, что он также назвал ошибкой владельцев хостела. Однако главным просчетом Макеев посчитал отношение к решеткам на окнах.

Самой главной ошибкой, которая повлекла такие печальные последствия, я считаю здесь отсутствие ключей от решеток на окнах Михаил Макеев эксперт по безопасности МЧС

«Должны где-то внутри помещения висеть ключи, потому что это первый этаж, и если бы люди смогли открыть окна, они бы точно выбрались. Это даже не то что по правилам пожарной безопасности так должно быть, а просто из адекватных соображений. Ключи должны быть внутри помещения, и люди должны о них знать. Можно возразить и сказать, что это небезопасно, но это хостел, где люди постоянно находятся и где постоянно есть дежурный администратор», — высказался Макеев.

Он также подчеркнул, что персонал хостела должен быть готовым к подобным ситуациям. «В любом случае это вопрос подготовки. Если бы были проведены соответствующие тренировки по эвакуации, если бы были у сотрудников, которые находятся на местах, газодымозащитные комплекты, противопожарное полотно на каждого сотрудника, то, я думаю, погибших было бы меньше либо вообще не было», — отметил спасатель.

Пожар в многоэтажке на юго-востоке Москвы произошел в ночь на 29 июля. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки. Источник ТАСС уточнил, что все погибшие были мигрантами.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы энергосети. Следственный комитет России уже возбудил по этому факту уголовное дело.