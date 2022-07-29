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Хуснуллин представил Путину план развития Мариуполя

Президент Путин одобрил представленный вице-премьером Хуснуллиным план развития Мариуполя

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин одобрил мастер-план развития Мариуполя. Соответствующий документ главе государства представил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках встречи, которая транслировалась в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Хуснуллина, на полное восстановление Мариуполя уйдет три года. За это время планируется привести в порядок все все объекты социальной инфраструктуры и построить новые многоквартирные дома. Вице-премьер подчеркнул, что уже в этом году будут отремонтированы 90 садиков, школ и больниц.

Хуснуллин также добавил, что прирост новых задач в плане расписан до 2035 года. Кроме того, вице-премьер предложил включить в него аэропорт. «Мы сейчас тоже приступаем к его восстановлению. Мы сделали совершенно новую транспортную инфраструктуру», — отметил он.

Хуснуллин рассказал, что в рамках плана были отработаны новые стандарты улиц Мариуполя с парковочным пространством и благоустройством, а также инженерная инфраструктура и новая набережная. Он добавил, что среди известных российских архитекторов будет проведен конкурс на выполнение работ в исторической части города.

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Константин Лысяков
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