ВКС России уничтожили пусковую установку «Тор-М1» под Харьковом

МО РФ отчиталось об уничтожении пусковой установки ЗРК «Тор-М1» в Харьковской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России за минувшие сутки уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» в районе города Дергачи Харьковской области. Об этом отчитался журналистам в пятницу, 29 июля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по цели самолетом Су-35с. Также в районе села Раздоловка Донецкой народной республики самолетом Су-34 удалось уничтожить украинскую самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», пояснил Конашенков.

Российская авиация, артиллеристы и ракетчики за сутки поразили ракетную установку «Точка-У» и склад 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР, добавили в Минобороны.

Ранее российское ведомство сообщало, что авиация ВКС уничтожила украинский ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Черевковка в ДНР.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.