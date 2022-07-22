Минобороны отчиталось об уничтожении украинского «Бук-М1» в ДНР

Минобороны сообщило, что авиация ВКС РФ уничтожила украинский ЗРК «Бук-М1» в ДНР

Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в Донецкой народной республики (ДНР) была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Об этом в пятницу, 22 июля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что цель была поражена в районе населенного пункта Черевковка. Также в Минобороны отчитались о перехвате двух снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Харьковской области. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 357 зенитных ракетных комплексов и 762 боевые машины РСЗО.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

Ранее 22 июля Минобороны показало на видео, как российские военные Западного военного округа с помощью тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).