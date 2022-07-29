Девушка научилась наращивать ресницы и стала миллионершей

Американка Миара Эмони обучилась технике наращивания ресниц и стала миллионершей в 26 лет

Жительница Джорджии, США, Миара Эмони освоила технику наращивания ресниц и стала миллионершей. Ее история заинтересовала журналистов The Sun.

Отмечается, что 26-летняя американка потратила на обучение данному ремеслу накопленные ею 375 долларов (около 23,8 тысячи рублей). Окончив курс, девушка начала применять свои умения на практике в родном городе Атланте, где затем открыла бьюти-студию.

Впоследствии Эмони расширила бизнес, основав компанию The Lash Vault, которая на данный момент специализируется на производстве и продаже искусственных ресниц для наращивания, а также сопутствующих материалов и обучающих курсов.

«Мой образ жизни сильно изменился. Я наконец смогла купить себе хорошую машину. Кроме того, я всегда мечтала об обуви Chanel и теперь могу себе ее позволить», — призналась девушка.

Ранее в июле официантка из Великобритании Эрим Каур основала собственный бренд косметики для волос и разбогатела за несколько лет. По ее словам, идея создать масло для волос пришла к ней в момент, когда она столкнулась с выпадением прядей после смерти матери. «Я разработала рецепт и решила помочь другим девушкам», — уточнила британка.