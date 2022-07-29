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Минобороны России рассказало о ликвидации украинского комплекса «Точка-У» в ДНР

Минобороны России рассказало об уничтожении украинского комплекса «Точка-У» в ДНР

Фото: РИА Новости

В районе находящегося под контролем Киева города Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) была уничтожена установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спикер российского роенного ведомства добавил, что за прошедшие сутки ликвидирована живая сила и военная техника противника в 275-ти районах.

В частности, Воздушно-космические силы (ВКС) России за минувшие сутки уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» в районе города Дергачи Харьковской области, а также самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» под селом Раздоловка в ДНР. В первом случае удар был нанесен многоцелевым истребителем Су-35, а во втором — истребителем-бомбардировщиком Су-34.

Игорь Дмитров
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