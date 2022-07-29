В Приднестровье высказались за присутствие миротворцев до решения конфликта

Сопредседатель ОКК ПМР Беляков: миротворцы должны остаться в регионе до решения конфликта

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил о необходимости присутствия миротворцев в регионе до того момента, пока конфликт не решится окончательно, сообщает РИА Новости.

«Для нас миротворческая операция — это единственное средство обеспечения мира и безопасности в нашем регионе, создания благоприятных, необходимых условий для переговорного процесса. Поэтому мы заинтересованы в ее продолжении до полного завершения, то есть до окончательного решения конфликта», — рассказал он.

Беляков добавил, что ПМР собирается приложить все усилия для того, чтобы не допустить дискредитации миссии миротворцев, которые ответственно выполняют свою задачу.

Ранее в МВД ПМР сообщили, что в направлении приднестровского села Колбасна были произведены выстрелы со стороны Украины. Отмечается, что ночью в небе над селом были замечены несколько беспилотников, запущенных с территории Украины.