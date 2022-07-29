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Настроения европейских потребителей оказались самыми мрачными за всю историю

Индекс доверия потребителей в еврозоне упал до минимума за всю историю наблюдений

Фото: Alex Domanski / Reuters

Индекс доверия потребителей в еврозоне в июле рухнул, оказавшись самыми низким за всю историю наблюдений, пишет Financial Times. Настроения потребителей омрачили нехватка газа, рост процентных ставок и политическая нестабильность, которые повысили риск возникновения рецессии.

По данным исследования Европейской комиссии, уровень потребительского доверия упал до -27 с июньского значения -23,6. Оценка потребителями своего текущего финансового положения стала самой плохой за всю историю. Планы потребителей делать крупные покупки ослабли до уровня апреля 2020 года, когда в Европе был локдаун.

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Ухудшились и перспективы занятости населения, компании стали реже нанимать персонал, сведя набор кадров до минимума. Показатели резко упали в четырех из шести крупнейших экономик ЕС: Испании, Германии, Италии и Польше.

Риск рецессии в Европе ранее вырос до 40 процентов из-за снижения поставок газа, согласно анализу британского Центра исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research CEBR),

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Платон Щукин
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