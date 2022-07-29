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В России задумали ввести квоты на патриотическую музыку в эфире

Депутат ЛДПР предложил ввести квоты на патриотическую музыку в теле- и радиоэфире

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России задумали ввести квоты на патриотическую музыку в теле- и радиоэфире в прайм-тайм. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по культуре, депутат от ЛДПР Иван Мусатов, сообщили «Известия».

Парламентарий предложил ставить патриотические песни в прайм-тайм — с 07:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. Мусатов допустил, что за невыполнение данных требований может быть введен штраф.

«Можно с различных позиций подходить к проблеме культурно-патриотического воспитания, по-разному трактовать его цели, задачи и методы. Бесспорно то, что оно должно опираться на фундамент отечественной культуры, ориентироваться на национальные духовные ценности, базироваться на национальной идее, как она понимается философами, культурологами, социологами, педагогами, искусствоведами», — заявил депутат.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до конца 2022 года во всех школах России введут программы патриотического воспитания. Уже на данный момент, подчеркнула вице-премьер, подготовлена соответствующая нормативно-правовая база.

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Денис Савосин
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