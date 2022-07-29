Вышел первый музыкальный ПАНЧ-альбом

Вышел ПАНЧ «Первый», музыкальный альбом, придуманный пользователями в мобильном приложении

В пятницу, 29 июля, вышел ПАНЧ «Первый», уникальный музыкальный альбом, придуманный пользователями в мобильном приложении. В сборник вошло 14 разножанровых треков молодых артистов: от хип-хопа и рока до танцевальной музыки и поп-хитов — каждая из песен сочинена с помощью ПАНЧ.

ПАНЧ — это новый инструмент для создания и продвижения музыки. Механика записи в ПАНЧ проста: достаточно выбрать понравившийся бит, эффект для голоса (например, автотюн), записать вокал и в пару кликов выложить получившееся демо в видеоленту.

Команда приложения вместе с представителями музыкальной индустрии регулярно мониторят ленту, отбирают лучшие треки, дорабатывают их вместе с профессиональными звукорежиссерами и продюсерами, выпускают на стриминговых платформах и оказывают артистам глобальную поддержку в продвижении.

По такому принципу были отобраны все 14 треков, вошедших в итоговую версию альбома ПАНЧ «Первый». Сегодня ПАНЧ — это закрытое комьюнити, попасть в которое можно только через приглашение. Для участников проходят концерты, джем-сессии и митапы с экспертами музыкальной индустрии и телевидения, блоггерами и менеджерами известных артистов.

Получи приглашение в ПАНЧ на https://punch.ru/.