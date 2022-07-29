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В ДНР объяснили удар ВСУ по колонии в Еленовке

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ ударили по колонии в Еленовке для уничтожения «азовцев»

Фото: Dmytro Orest Kozatskyi / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Пушилин объяснил, зачем Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Об этом сообщает ТАСС.

«Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности "Азова", которые начали давать показания», — заявил глава республики.

Ранее стало известно о ракетном ударе со стороны украинской армии по тюрьме в Еленовке. В результате атаки погибли 40 человек, еще 130 пострадали. Предположительно, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Алевтина Запольская
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