В ЛНР сообщили о недостаче психотропных препаратов в украинских бригадах

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о недостаче психотропных препаратов в 5 бригадах ВСУ

В бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявлена недостача препаратов, стоящих на особом учете. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, медицинские службы провели инспекционную проверку, по результатом которой в 10-й, 14-й, 54-й, 58-й и 72-й бригадах ВСУ не обнаружили должного количества препаратов. Отмечается, что на данный момент ведется служебное разбирательство.

«Начальники медицинских служб не смогли аргументировано объяснить отсутствие большого перечня психотропных препаратов и наркотических анальгетиков, поставленных в подразделения ранее», — уточнил офицер.

Ранее Марочко рассказал, что украинские бригады отказываются выполнять приказы командиров. Он связал отказ выполнять поручения с низким морально-психологическим уровнем военных из-за больших ежедневных потерь.