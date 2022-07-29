Мэр Нью-Йорка запутался в оценке экономических проблем в США

Мэр Нью-Йорка Адамс запутался в оценках рецессии в США

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, выступая на мероприятии религиозного характера некоммерческой организации Project Hospitality, запутался в оценках экономических проблем в США. Его заявления цитирует ориентированная на читателей-иудеев газета Hamodia.

Говоря о необходимости разумно тратить деньги, Адамс сравнил бюджет своего города с бюджетом семьи с низкими доходами, в которой он вырос. «Я прихожу к вам как к городу и говорю: "Вот сколько у нас есть, это все... Мы в финансовом кризисе, вы представить себе не можете... Уолл-Стрит рушится, мы в рецессии», — сказал он.

Однако, отвечая позднее на вопрос корреспондента о том, расходится ли он в своем мнении с администрацией президента, которая рецессию не признает, Адамс сказал: «[Джо] Байден — наш президент, я следую за ним», а также добавил, что оценки может дать только глава государства.

28 июля Бюро экономического анализа минторга страны представило предварительные оценки спада ВВП США во втором квартале — 0,9 процента на годовом уровне. В первом квартале показатель упал на 1,6 процента. Последовательное снижение в течение полугода может указывать на повышение шансов на рецессию в стране.